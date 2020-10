In einem offenen Brief wandte sich Djundja deshalb gemeinsam mit dem Laufener Bürgermeister Hans Feil an Landeshauptmann Wilfried Haslauer und den deutschen Ministerpräsidenten Markus Söder. Für die Bevölkerung fühle sich die derzeitige Situation an wie beim Lockdown im Frühjahr. Die beiden Bürgermeister fordern ein länderübergreifendes Grenzmanagement.