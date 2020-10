Es ist eine schnürlgerade Straße, auf der der Unfall in der Nacht auf Samstag passiert ist; mit dieser einen verdammten Kurve, wo das Auto in den Betonpfeiler krachte. „Da ist alles zusammengekommen, was an Schlechtem zusammenkommen kann“, sagt Feuerwehrkommandant Gernot Pölzl. Er und seine Kollegen haben schon öfter alte Fahrzeuge in Brand gesetzt, um Löschmethoden zu üben. Dass ein Auto aber so schnell Feuer fängt, so intensiv, das kennt Gernot Pölzl nicht, „das kann sich auch keiner von uns erklären“.