Grollen aus der Hofburg: Der 26. Oktober und die dazu passenden mahnenden Worte im Zeichen von Corona, wie soll es auch anders sein. Aber Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat zu den verstörenden Vorgängen im Land lange geschwiegen, schreibt Claus Pándi heute in seinem Kommentar. Der Rede des Bundespräsidenten am Nationalfeiertag im Jahr der größten Krise in der Geschichte der Zweiten Republik war daher erhebliches Gewicht beizumessen. Nun: Die Rede war kein Donnerwetter. Die Rede war ein sanftes Grollen aus der Tiefe der Hofburg. In gnädiger Eleganz hat das Staatsoberhaupt von der überforderten Regierung mehr Achtsamkeit eingemahnt. Dezent hat der Bundespräsident der Koalition die Verantwortung für die Verwirrungen zugewiesen. Leise hat er Ärger über die türkis-grünen Machtspiele zum falschen Zeitpunkt durchklingen lassen. Die präsidiale Zurückhaltung wirkt wie die Gelassenheit eines Dorfältesten, der viele Stürme erlebt hat. Van der Bellen registriert aber Angst und Wut - Gefühle, die das Denken vernebeln und die Demokratie gefährden können. Angesichts brennender Masken in der Wiener Innenstadt am Montag brandaktuelle Worte.