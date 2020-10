EU-Flagge an der Grenze

Deutlicher wurden da die Mühlviertler Bürgermeister von Oberkappel, Kollerschlag, Wegscheid, Julbach, Nebelberg, Neustift und Schwarzenberg mit einem Protest samt Europa-Flagge an der Grenze und einer Resolution an die bayrische Staatskanzlei. Manuel Krenn (Oberkappel): „Es ist unzumutbar, einem Arbeitnehmer einen wöchentlichen Test abzuverlangen. Wer zahlt ihn? Ich kenne eine Frau, die einen 400-Euro-Job in Bayern hat. Wie soll sie das finanzieren?“ Da kam Entwarnung aus der bayrischen Staatskanzlei: Einmal pro Woche wird ein Test in einer der Teststraßen im Landkreis vom Freistaat bezahlt.