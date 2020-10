Auf einer Hochschaubahn sind derzeit die Temperaturen in Tirol unterwegs. Auf den föhnig-warmen Traumsonntag folgten ein kalter Nationalfeiertag und Dienstag mit Schnee bis in einige Täler. Wer glaubt, 2020 könnte seit langem wieder als zu kaltes Jahr in der Statistik aufscheinen, irrt: 2020 ist bisher rund 1,5 Grad zu warm!