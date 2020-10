VP ortet Funkstille

„Absolute Funkstille“ orten Anzengruber und VP-Stadtparteiobmann Christoph Appler bei BM Willi. Die Innsbrucker VP erhöht im Vorfeld der Sitzung den Druck und geht mit zwei konkreten Projekten in Vorlage: Beim Areal gegenüber dem Sandwirt in der Reichenau sowie am Harterhofplateau hätte die Stadt Grundstücke für studentisches Wohnen.