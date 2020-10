Mehrere Unfälle am Wochenende

Am Wochenende gab’s keine Drogen-, dafür Alkounfälle. Ein Kroate (31) aus Leonding hatte 1,72 Promille intus, als er nach einem Auffahrunfall in Haid flüchtete. Am Dach landete in Allerheiligen der Pkw eines Probeführerscheinbesitzers aus Rechberg – der 19-jährige Lenker hatte 1,9 Promille im Blut. Das Duo kam mit leichten Blessuren davon. Und in Regau rammte ein Salzburger (20), der 0,8 Promille hatte beim Abbiegen den Pkw einer Vöcklabruckerin (56), die ins Krankenhaus musste.