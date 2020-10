Es waren schöne 25 Sommer in der Stille der Berge. „Wir verbrachten drei Jahre auf der Fellner-, zwei auf der Schüttbauern-, 15 auf der Ebenforst- und fünf auf der Puglalm“, sagen die beiden. Es wurde nicht nur gesungen und musiziert, sondern auch viel gearbeitet. Sie machten Käse, Butter, Topfen selbst. Beliebt bei den Wanderern waren auch die Holzknechtnocken mit Heidelbeeren und Dampfnudeln. Ein Geheimtipp waren ihre selbstgemachten Almkräutersalben, die so manchem ausgepowerten Radler wieder auf die Beine halfen. Nun geht es für die das Paar in den verdienten Ruhestand.