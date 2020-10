Eishockeyspieler und Funktionäre freuen sich bereits auf das neue Eissportzentrum, das im Frühjahr 2021 eröffnet werden soll. „Die Nachfrage ist groß“, wollen Funktionäre wissen, da es für viele kleinere Vereine zu wenig Eisstunden bei den großen Vereinen in Villach und Klagenfurt gibt. Auch für den weiblichen Eishockeysport könnte ein Leistungszentrum-Süd im neuen Eissportzentrum untergebracht werden. Auch an Trainingslager sei gedacht, ebenso wie an Eiskunstlauf und Parahockey, heißt es.