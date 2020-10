Für den American-Football-Profi Odell Beckham Jr. ist die Saison in der nordamerikanischen Eliteliga NFL vorzeitig beendet. Der Wide-Receiver-Star der Cleveland Browns erlitt beim 37:34-Sieg bei den Cincinnati Bengals am Sonntag einen Kreuzbandriss im linken Knie. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Montag, wie der Verein mitteilte.