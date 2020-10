Obwohl ihre Parteikollegen den Nationalfeiertag am Montag erstmals in Regierungsfunktion begingen, sorgte die Grüne Jugend auf Facebook für einen gehörigen Shitstorm. Stein des Anstoßes ist passenderweise das Foto eines Hundstrümmerls mit der Aufschrift „Heimatliebe“, in dessen Begleittext es heißt: „Hört auf, Österreich zu feiern!“