Der Bergsteiger musste somit die Nacht auf dem Waldboden liegend verbringen, bis er endlich am nächsten Morgen, heute gegen 6:50 Uhr von einem 37-Jährigen gefunden wurde. Der Bergsteiger hörte beim Aufstieg zum Schobersteinhaus die Hilferufe des 70-Jährigen und fand ihn neben dem markierten Wanderweg liegend vor. Glücklicherweise war der 70-Jährige ansprechbar und befand sich zwar in einem leicht unterkühlten, aber sonst guten körperlichen Zustand. Der 37-jährige Bergsteiger verständigte sofort den Bergrettungsdienst, die ihn sicher ins Tal brachten, wo er mit der Rettung in das Krankenhaus Steyr eingeliefert wurde.