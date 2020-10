Laut ersten Meldungen war der Besitzer am Feiertag mit Arbeiten an dem älteren Pkw beschäftigt, als dieser aus unbekannter Ursache in Brand geriet. Durch die rasche Reation soll es dem Mann noch gelungen sein, das Fahrzeug aus der Garage zu schieben. Dort brannte es in kurzer Zeit lichterloh. Die Feuerwehr löschte zwar, konnte die Zerstörung des Autos aber nicht mehr verhindern.