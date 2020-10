Nach der Corona-bedingten Absage des Song Contests dürfen sich Fans des Wettsingens auf eine Wiederkehr im Jahr 2021 freuen. Das beliebte Event soll im nächsten Jahr selbst im Falle eines kompletten Lockdowns stattfinden, derzeit wird an vier möglichen Szenarien gearbeitet. Alle 41 Länder, die auch 2020 hätten antreten sollen, werden auch 2021 in Rotterdam mit von der Partie sein. Auch Österreich wird am Bewerb teilnehmen und Vincent Bueno ins Rennen schicken.