Einwilligung in die Testung laut Schreiben „nicht erforderlich“

Die Aufregung liegt in einem Info-Schreiben an Eltern durch Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) begründet. Darin ist zu lesen, dass bei einem Coronavirus-Verdachtsfall „und bei allen Kindern und Erwachsenen, die engen Kontakt zu einem bestätigten Covid-19-Fall hatten“, von geschulten Mitarbeitern des Roten Kreuzes Rachenabstriche vorgenommen werden. „Aus medizinischer Sicht ist die Probenentnahme unbedenklich. Bitte beachten Sie, dass die Testung in diesen Fällen jedenfalls vorgenommen werden muss und eine Einwilligung in die Testung im Sinne des Epidemiegesetzes nicht erforderlich ist.“