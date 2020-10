Ist es Luftraumüberwachung, wenn die Eurofighter des Bundesheeres am Nationalfeiertag über den Heldenplatz rauschen? Diese Frage löste am Abend vor dem Nationalfeiertag einen kleinen Twitter-Disput zwischen Bundesheer-Sprecher Oberst Michael Bauer und ORF-Moderator Armin Wolf aus. Zaungäste schalteten sich ein, am Ende hatte der Eurofighter-Überflug ganz schönen Wirbel in der Twitter-Blase ausgelöst - und auch danach gab es Reibereien zwischen ORF und Verteidigungsministerium.