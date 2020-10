Höchste Corona-Warnstufe

Johnson jedenfalls ist derzeit an vielen Fronten gefragt. So wurden am Sonntag weitere Regionen Englands zu Hochrisikogebieten erklärt. In Wales trat am Freitagabend ein zweiwöchiger Lockdown in Kraft, 3,1 Millionen Menschen sind davon betroffen. Durch die Hochstufung in England gelten damit nun für 7,3 Millionen Briten strengere Corona-Maßnahmen. Johnson setzt auf ein abgestuftes Warnsystem und örtliche Maßnahmen.