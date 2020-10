Diese sieben Elternvereine erhoben bereits ihre Stimme

Wie berichtet, haben sich in den vergangenen Wochen auch sieben weitere Elternvereine gegen die Maßnahmen aufgelehnt. Zu ihnen zählen: Elternverein des Realgymnasiums Schwaz, Elternverein des Gymnasiums Landeck, Elternverein des Gymnasiums Ursulinen in Innsbruck, Elternverein des Bundesrealgymnasiums Innsbruck Adolf-Pichler-Platz, Elternverein der Ferrarischule in Innsbruck, Elternverein des Gymnasiums Sillgasse und der Elternverein von der HTL Anichstraße in Innsbruck.