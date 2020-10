Als Sofortmaßnahme gegen die Ausbreitung des Virus ist der Parteienverkehr in der BH laut einer Aussendung des Corona-Koordinationsstabes des Landes „bis auf Weiteres grundsätzlich ausgesetzt und erfolgt nur in dringenden Fällen nach telefonischer Voranmeldung“. Die übliche Erreichbarkeit per Telefon bzw. E-Mail während der Dienstzeiten bleibe gewährleistet, hieß es.