Lage zunehmend angespannt

Wie in ganz Europa ist die Zahl der Neuinfektionen zuletzt auch in Schweden stark gestiegen - die EU hat das Land daher (wie unter anderem auch Österreich) mit der höchsten Warnstufe belegt. Im Verhältnis zur Bevölkerung sind die Infektionszahlen aber noch immer niedriger als in anderen Ländern.