125. Fall von internationaler Katastrophenhilfe

Österreich steuerte insgesamt 45 Geräte bei, die am Montag in den frühen Morgenstunden ihre Reise nach Tschechien antraten, wie der niederösterreichische Landesfeuerwehrverband via Aussendung berichtete. Diese Hilfslieferung ist laut Bundeskanzleramt der 125. Fall von internationaler Katastrophenhilfe.