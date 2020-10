Die vom Land geförderte Suchtpräventionsstelle wird seit dem Jahr 1996 vom Roten Kreuz betrieben. „Die Präventionsprogramme von kontakt+co für die Zielgruppen Schule, Jugendarbeit, Familie, Arbeitswelt sowie Gemeinde haben sich bewährt“, betont Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg und ergänzt: „Gleichzeitig erfordern neue Entwicklungen neue Maßnahmen. So befasst sich kontakt+co auch verstärkt mit ‚Gaming und Gambling‘, also der Spiel- und Glücksspielsucht. Dieses spezialisierte Kompetenzzentrum setzt die Suchtprävention dort an, wo sie beginnt - im Alltag sowie bei den Ursachen einer Abhängigkeit.“