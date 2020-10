Schneeschaufel raus heißt es im Westen Österreichs - denn eine Kaltfront samt Tief beschert vor allem in der Nacht auf Dienstag teils dichten Schneefall bis ins Tal. Bereits im Vorfeld wird es im Westen eher ungemütlich, so setzt von Vorarlberg bis nach Salzburg allmählich Regen ein, der sich bis zum Abend hin bis in die westliche Oststeiermark ausdehnt und an Intensität weiter zunimmt.