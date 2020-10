Am 25. Oktober gegen 17:30 Uhr konnte die Welser Polizei in der Wallerer Straße einen 29-jährigen Linzer auf frischer Tat stellen. Der Verdächtige war zu diesem Zeitpunkt gerade dabei, eine gestohlene Zeitungskasse in seiner Sporttasche zu verstauen. Das Tatwerkzeug gab der Angezeigte noch vor der Durchsuchung freiwillig heraus und wurde sichergestellt. Der Linzer wird bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.