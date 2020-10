Im Zuge des Nationalfeiertags hat es Kritik der Oppositionsparteien an der Regierungsarbeit gehagelt. Während die SPÖ in Sachen Corona-Management einen „nationalen Kraftakt“ fordert, bemängelt die FPÖ die Inszenierung am Feiertag. Die NEOS wagen einen Themenwechsel und sprechen sich für ein gemeinsames europäisches Heer aus - Vizeklubchef Nikolaus Scherak stellt dabei auch Österreichs Neutralität infrage.