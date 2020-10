Um diese Zeit dramatisch zu verkürzen, will er den Spieß umdrehen: „Nicht der Proband kommt zum Labor, sondern das Labor kommt zu den Probanden.“ Und statt vor Ort nur den Abstrich zu machen, werden die Proben auch gleich vor Ort analysiert und online an Behörden, Mediziner oder den Auftraggeber der Untersuchung übermittelt. „Statt vier Tagen vergehen so keine 45 Minuten, bis man Bescheid weiß“, sagt Affeld und lenkt den Blick auf jenen TGE-Transporter, der für ihn so wichtig ist wie der legendäre Cadillac Miller-Meteor einst für die Ghostbusters.