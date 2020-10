Der Landeshauptmann betonte, dass es gerade in der Gegenwart - in der schwierigen Zeit einer Pandemie - viele Versuche gebe, demokratische Gepflogenheiten einzuschränken. Kaiser trat in seiner Ansprache all jenen Befürwortern einer illiberalen Demokratie entgegen: „Es ist die Aufgabe aller Demokratinnen und Demokraten, gegen diese Kräfte aufzustehen.“