Harnik spielte im Profibereich für Werder Bremen, Fortuna Düsseldorf, den VfB Stuttgart, Hannover 96 und in der vergangenen Saison auf Leihbasis für den Hamburger SV. Anfang des Monats löste der 68-fache ÖFB-Teamspieler seinen Vertrag mit Werder auf und schloss sich in seiner Heimat Hamburg dem Fünftligisten TuS Dassendorf an.