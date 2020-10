Der Nationalfeiertag kann in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nur deutlich dezimiert stattfinden. „Es ist ein anderer Feiertag, ein Feiertag mit Einschränkungen“, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag. Er appellierte gemeinsam mit Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) an die Bevölkerung, weiter die Corona-Maßnahmen einzuhalten. Kogler bedankte sich bei allen, die mithelfen, und meinte: „Heimatliebe heißt in diesen Tagen auch Zusammenhalten.“