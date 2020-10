Im Zuge einer Kontrolle in einem Kulturvereinslokal in Wien-Meidling am Sonntagabend mussten Beamte der Polizeiinspektion Arndtstraße feststellen, dass sämtlich Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie dort missachtet wurden. Insgesamt 18 Personen saßen auf engem Raum beisammen und spielten Karten. Schlussendlich hagelte es 42 Anzeigen!