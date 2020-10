Bei Symptomen telefonisch an Arzt wenden

Es sei jedenfalls wichtig, so Präsident Wechselberger, dass Patienten mit Corona-Symptomen wie Husten, Fieber, Geschmacksstörungen oder Atembeschwerden sich telefonisch an die Hausärzte wenden. „Diese werden dann entscheiden, ob eine Testung in der eigenen Praxis möglich ist. Wenn nicht, dann werden die Ärztinnen und Ärzte ihre Patienten wie bisher zur Testung anmelden.“