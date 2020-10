„Als zum letzten Mal in Portimao Formel 1 gefahren wurde, war ich elf Jahre alt“, schreibt Hamilton in einer Insta-Story. Dazu postete er ein Bild vom hoffnungsvollen Rennsport-Talent Lewis. Noch sehr jung und trotzdem schon Siegfahrer in diversen Motorsportklassen. Auch ein Video vom Beginn der Hamilton‘schen Kart-Karriere machte im Zuge des Triumphs in Portimao die Runde: Der junge Lewis gewinnt sein erstes Rennen und zeigt sich danach im Interview ganz cool. Es sei ein „großer Spaß“ für ihn, im Gefährt die Bestzeit zu jagen.