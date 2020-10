Großeinsatz auf einem Öltanker vor der Küste der britischen Isle of Wight: Die britische Regierung bestätigte am Sonntagabend die Festnahme von sieben Menschen an Bord des Tankers Nave Andromeda. Spezialkräfte hätten die Situation auf dem Schiff unter Kontrolle gebracht und sieben Personen, es soll sich um blinde Passagiere handeln, festgenommen, twitterte das Verteidigungsministerium.