Zuletzt in Klosterbeuburg sah der UBSC Graz wie der sichere Sieger aus. 40 Minuten - genau so lange, wie ein Basketball-Spiel eigentlich dauert - war man beim Favoriten in Front. Und gewann dennoch nicht. Im allerletzten Wurf (!) stellten die Hausherren auf 81:81, Verlängerung. In der die Grazer, die bereits im Spiel davor in allerletzter Sekunde gegen Oberwart den Sieg aus der Hand gegeben hatten, mit 91:97 doch noch einschauten. „Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Der Gegner führt nie und gewinnt“, schüttelte UBSC-Chef Michi Fuchs den Kopf. „Das ist dann leider im Finish auch eine Frage von Qualität. Während wir nervöser geworden sind, hat Miletic von Klosterneuburg jeden einzelnen Wurf versenkt.“ Zeit zum Nachdenken gibt‘s aber keine - um im Cup aufzusteigen, muss Top-Klub Gmunden Montag im Sportpark geknackt werden.