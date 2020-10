Die beeindruckend zukunftsträchtige Gesamtleistung von Valentina Domenig-Ozimic bei den Juniorinnen ist ebenso hervorzuheben: Die 15-jährige Grazerin (ATG) gewann in den U16-Nachwuchsentscheidungen ebenso wie Nicol Ruprecht in der Elite alle Titel, bei ihr waren es fünf. Sie trug somit wesentlich dazu bei, dass die Steiermark am Ende in der Erfolgsstatistik (Elite plus Juniorinnen) vorne lag.