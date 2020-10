Zehn Minuten nach seiner Einwechslung hat Robert Zulj den VfL Bochum in der zweiten deutschen Bundesliga zum Sieg geschossen. Beim 2:0 gegen ein dezimiertes Erzgebirge Aue traf der Oberösterreicher in der 74. Minute per lässigem Lupfer zur Führung. Bochum ist nun Fünfter unmittelbar vor Aue und Sandhausen, das sich mit Martin Fraisl im Tor 1:1 vom SC Paderborn trennte. Ebenfalls 1:1 endete die Partie Heidenheim gegen Osnabrück.