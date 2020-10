„Ich hatte damals keine Kristallkugel, als ich dieses Team ausgewählt habe und mich diesen großartigen Menschen angeschlossen habe. Was ich sagen kann, ist, dass ich versuche, das Beste aus jedem einzelnen Tag zu machen“, sinnierte Hamilton über seinen Rennstall Mercedes und seine Grundmotivation. „Bei allem, was wir machen, ziehen wir an einem Strang. Nur deshalb gibt es den Erfolg, den wir haben.“ Am Ende seiner Mission sieht sich Hamilton aber noch lange nicht. „Ich habe immer noch das Gefühl, mich steigern zu können“, sagte der 35-Jährige, der seit seiner Machtdemonstration am Sonntag in Portugal alleiniger Formel-1-Rekordhalter ist, was die Anzahl der Siege betrifft.