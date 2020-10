Der Weg zu einer Neuauflage des Melbourne-Finales gegen Dominic Thiem hier in Wien ist lange?

Wir haben heute gemeinsam trainiert und es war so intensiv, dass ich dachte, wir würden bereits das Finale spielen. Ich habe so viel Respekt für ihn und er hat es sich so sehr verdient, heuer die US Open zu gewinnen. Ich hoffe natürlich, dass es zu einem Finale zwischen uns beiden kommt, aber es ist ein wirklich langer Weg dorthin. Gerade bei diesem starken Spielerfeld hier.