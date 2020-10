Doch was passiert, wenn Lafnitz auch am Ende der Saison noch vorne mitspielt? Und vielleicht sogar am Aufstiegsplatz steht? „Wir suchen nicht um die Lizenz an! Darüber haben wir nicht einmal nachgedacht. Da fehlt uns zu viel in der Infrastruktur“, weiß Loidl. „Das Flutlicht müssten wir adaptieren, eine Rasenheizung würden wir auch benötigen und an der Tribüne müsste gebaut werden.“ Was speziell in Zeiten von Corona auch finanziell eine große Hürde wäre.