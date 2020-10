Was den Österreichern Heinz Prüller gewesen ist, das hat ER für die Deutschen dargestellt - die oberste Reporter-Koryphäe in Sachen Formel 1! Geschlagene 29 Jahre begleitet Kai Ebel die Königsklasse des Motorsports inzwischen - oder besser: Er hat sie begleitet! Denn mit dem heutigen Grand Prix von Portugal hängt der RTL-Mann sein Mikro an den sprichwörtlichen Nagel ...