Im Streit um Karikaturen des islamischen Propheten Mohammed haben mehrere arabische Länder einen Boykott gegen Frankreich gestartet. Händler in Jordanien, Kuwait und Katar nahmen französische Waren aus ihren Filialen. Zugleich wuchs die Sorge vor sich verschlechternden Beziehungen zwischen der muslimischen Welt und Frankreich. Die einflussreiche Al-Azhar-Lehranstalt in Kairo warnte vor einer Kampagne gegen den Islam. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte seinen französischen Amtskollegen Emmanuel Macron wegen dessen Äußerungen zum Islam bereits am Samstag scharf angegriffen. Macron solle seinen „geistigen Zustand überprüfen“ lassen, so Erdogan in einer im Fernsehen ausgestrahlten Rede.