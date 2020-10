Benjamin Piel vom „Mindener Tageblatt“ über die Puppe, die man am Samstag nach der Demonstration einer dem Verschwörungstheoretiker-Milieu zugerechneten Gruppe namens „Querdenken 571“ an einer Brücke über die Weser entdeckte: „Wenn aus Kritik an Journalisten Hinrichtungsphantasien werden, ist das verabscheuenswert. In Minden war es heute Nacht so weit.“