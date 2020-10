Der Serbe begann seine erste Stellungnahme in ganz gutem Deutsch und stellte das auch für das Interview nach seinem Auftaktmatch in Aussicht: „Vielleicht versuche ich Deutsch zu reden nach dem ersten Spiel.“ Grundsätzlich habe er herausragende Erinnerungen an Wien. „Ich bin seither nicht mehr da gewesen. Die Stadthalle ist eine der nettesten Arenen, die wir in unserem Sport haben. Es ist eine der besten Arenen in dieser Kategorie (ATP-500, Anm.).“