Mehr als eine Million Infektionsfälle

Spanien ist eines der am schwersten vom Coronavirus betroffenen Länder: Seit Ausbruch der Pandemie sind bereits fast 35.000 Spanier mit oder am Virus gestorben. Als erstes Land der EU hatte Spanien am Mittwoch die Marke von einer Million registrierten Infektionsfällen gemeldet. Schon zu Beginn der Krise galt der Ausnahmezustand in dem Land als einer der striktesten der Welt.