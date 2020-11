Während Apples iPhone gerade in die 5G-Ära startet, drängt die neue Mobilfunkgeneration in der Android-Welt längst in die Mittelklasse. 5G gibt es hier längst nicht mehr nur in der 1000-Euro-Klasse, sondern im Fall des ZTE Axon 11 5G auch um die Hälfte. Wir haben es ausprobiert - und ein gutes Smartphone kennengelernt, das man auch billiger haben könnte.