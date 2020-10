„Der große Vorteil ist, dass wir keine Fundamentierung brauchen, sondern nur eine Schottertragschicht. Die vorgefertigten Stahlelemente werden auf der Baustelle nur noch zusammengesteckt, es muss also nichts geschweißt werden“, so Gieselbrecht weiter. Aus diesem Grund sei eine Fertigstellung binnen fünf Tagen möglich. Zudem sei aufgrund der Bauweise eine beinahe doppelt so hohe Schallisolation zu erwarten.