Die 59-Jährige war laut Polizeisprecher Markus Dittrich in den vergangenen Tagen mehrfach von einem falschen Polizeibeamten kontaktiert worden. Er dürfte sie wiederholt aufgefordert haben, ihr gesamtes Geld abzuheben und alle anderen Wertgegenstände bereitzustellen, weil die „Mafia“ in Meidling tätig sei. Am Donnerstag rief der Mann ein weiteres Mal an, woraufhin sich die verängstigte Frau an die - echte - Polizeiinspektion in der Hufelandgasse wandte.