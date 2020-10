Virtuelle Power-ups und Hindernisse auf der realen Strecke

Dass dabei auch wirklich „Mario Kart“-Feeling aufkommt, haben die Entwickler mit dem Einbau der typischen Power-ups und Hindernisse in den Videostream vom Kart erreicht. Es gibt verschiedenste Cups, wie im Original auf der Konsole, die hier allerdings - wenn man nicht dauernd den Streckenverlauf manuell ändern will - keine unterschiedlichen Strecken, sondern unterschiedliche Settings bedeuten. So wird der Kurs durchs Wohnzimmer zur Unterwasserwelt, zur Bowser-Festung mit fiesen Fallen und Ähnlichem. Immer mit anderen digitalen Hindernissen und veränderter Optik - zusätzlich zu dem, was an Hindernissen in der Wohnung herumsteht.