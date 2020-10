Rund 46 Prozent der Steirer, das sind fast 560.000 Menschen, leisten Freiwilligenarbeit, etwa in Vereinen, aber auch „unorganisiert“ in Form von Nachbarschaftshilfe im privaten Umfeld - man denke nur an die vielen jungen Leute, die während des Lockdowns im Frühjahr für ältere Menschen einkaufen gegangen sind.