Nach einem Unfall in Karnburg musste die Feuerwehr St. Michael am Zollfeld die Lenkerin aus ihrem Auto befreien. Der Wagen war von der Straße abgekommen, danach über eine Böschung gestürzt und an Sträuchern hängen geblieben. Da die Frau verletzt war, konnte sie nicht selbst aus dem Wagen klettern. Sie kam ins Krankenhaus.